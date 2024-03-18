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عربي-دولي

هجوم صاروخي فجرا على إيلات.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
18-03-2024 | 01:50
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أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن مدينة إيلات، المطلة على خليج العقبة، تعرضت لقصف جوي فجر الإثنين.

وأوضح الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان أن "هدفا جويا مشبوها عبر البحر الأحمر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة شمالي مدينة إيلات".
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وأضاف البيان أنه "تمت مراقبة الهدف من قبل قوات القوات الجوية ولم تحدث أضرار ولم تقع إصابات"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتتعرض إيلات باستمرار لهجمات غالبا ما يتبناها الحوثيون. كما نفذوا حصارا على ميناء إيلات، من خلال منع السفن من التوجه إليه واستهدافها بالصواريخ والمسيرات عند مرورها بمضيق باب المندب.

ودفع هجوم الحوثيين وتهديداتهم الشركات العالمية الكبرى إلى وقف عبور سفنها بالبحر الأحمر، أو تغيير مساراتها بالالتفاف حول جنوب أفريقيا.

وأعلنت إدارة ميناء إيلات أن النشاط الملاحي انخفض بنسبة 85 بالمئة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس في 7 تشرين الأول وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وعلى المدينة نفسها. (سكاي نيوز)

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