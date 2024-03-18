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رئيس طاجيكستان هنأ بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية

Lebanon 24
18-03-2024 | 01:57
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 بعث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون برقية تهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنّأه فيها بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية،بحسب وكالة "نوفوستي".

وجاء في برقية التهنئة: "نتائج التصويت كانت تأكيدا رائعا جديدا لهيبتكم السياسية العالية، ودعم الشعب الروسي الواسع لنهجكم نحو ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لروسيا، وتعزيز مواقعها على الساحة الدولية".
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