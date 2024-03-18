رئيس طاجيكستان هنأ بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية

بعث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون برقية تهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنّأه فيها بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية،بحسب وكالة "نوفوستي".



وجاء في برقية التهنئة: "نتائج التصويت كانت تأكيدا رائعا جديدا لهيبتكم السياسية العالية، ودعم الشعب الروسي الواسع لنهجكم نحو ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لروسيا، وتعزيز مواقعها على الساحة الدولية".

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