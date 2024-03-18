أوكرانيا تدمر ليلا 17 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا

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أكدت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 17 من 22 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا أثناء الليل.وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام أنه إلى جانب الهجوم بطائرات مسيرة، أطلقت روسيا أيضا 7 صواريخ على أوكرانيا.ولم يتضح حتى الآن مصير الصواريخ أو الطائرات المسيّرة التي لم تدمر.(سكاي نيوز)