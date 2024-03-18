Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تدمر ليلا 17 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا

Lebanon 24
18-03-2024 | 02:10
A-
A+
Doc-P-1176247-638463464065752363.png
Doc-P-1176247-638463464065752363.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 17 من 22 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا أثناء الليل.

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام أنه إلى جانب الهجوم بطائرات مسيرة، أطلقت روسيا أيضا 7 صواريخ على أوكرانيا.
Advertisement

ولم يتضح حتى الآن مصير الصواريخ أو الطائرات المسيّرة التي لم تدمر.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2024-03-18
04:01 | 2024-03-18
03:53 | 2024-03-18
03:22 | 2024-03-18
03:18 | 2024-03-18
03:06 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24