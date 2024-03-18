الجيش الأردني: رصد تحركات جوية مريبة قرب الحدود مع سوريا

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أعلن الجيش الأردني أن أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا.ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود "أن طائرات حربية يعتقد أنها أردنية سمعت تحليق فوق مدينة إربد الأردنية ومناطق قريبة من المعبر الحدودي مع سوريا".وقال الجيش :"إن سربا من القوات الجوية حلق للتأكد من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد"، ولم يذكر مصدر التحركات.وذكر الجيش في بيان: "أن طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر".