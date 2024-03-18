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عربي-دولي
ماذا يجري في مستشفى الشفاء في غزة؟
Lebanon 24
18-03-2024
|
02:49
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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك)، صباح الاثنين، أن مسلحين فتحوا النار على القوات التي كانت تعمل على اعتقال مسلحين في مستشفى الشفاء في غزة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي الذي كشف فجر الإثنين، أنه ينفذ عملية تستهدف مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أن "قواتنا ردت بإطلاق النار وأصابت الإرهابيين".
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وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن عمليته، "تستند إلى معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي حماس، الذين أعادوا تجميع صفوفهم، وكانوا يخططون لنشاط إرهابي"، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".
وكان مستشفى الشفاء هو المرفق الطبي الرئيسي في غزة قبل النزاع، لكن عملياته تعطلت بشدة بعد أشهر من القتال. ويلجأ مئات النازحين الفلسطينيين إلى المستشفى الذي داهمته القوات الإسرائيلية، في وقت سابق من الصراع.
ووفقا للصحيفة الإسرائلية، فقد جرى تداول لقطات تظهر مبنى في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة يحترق جراء القصف الإسرائيلي، والقوات العاملة في المباني الواقعة بالقرب منه تحاول الخروج منه.
ويظهر مقطع فيديو آخر سكان بالقرب من المجمع وهم يفرون من المجمع في ظلام الفجر. ولم يتمكن موقع الحرة من التحقق من الفيديوهات المنشورة.
ووصف شهود عيان حالة من الذعر داخل المجمع بمدينة غزة.
وفي رسالة صوتية أرسلها للصحفيين، قال محمد السيد، المتواجد بداخل المستشفى: "الدبابات تحيط بنا. نحن نختبئ داخل الخيمة. نسمع إطلاق نار الدبابات في محيط المجمع"، حسبما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وسمع دوي إطلاق نار كثيف حول المستشفى في لقطات، لم يتم التحقق منها نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال السيد: "الجنود هنا داخل المجمع هناك قتلى وجرحى، والجنود اعتقلوا بعض الشباب، الوضع هنا كارثي".
ولم يشر الجيش الإسرائيلي علنا مسبقا إلى أنه يخطط لشن عملية جديدة في الشفاء.
وقال إن المستشفى سيكون قادرا على مواصلة العمل أثناء الغارة، وأخبر المرضى والموظفين أنه ليس عليهم الإخلاء.
وأدان بيان صادر عن حركة حماس، تناقلته وسائل الإعلام الفلسطينية، التوغل الإسرائيلي، متهما إسرائيل بتجاهل سلامة المرضى والموظفين والنازحين من غزة الذين لجأوا هناك. ودعا الأمم المتحدة والهيئات الأخرى إلى حماية المنشأة.
ووصف بيان صادر عن وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة العملية، بأنها "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".
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