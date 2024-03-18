"حدث محزن".. أول تعليق لبوتين على وفاة المعارض أليكسي نافالني

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن خلال شباط الماضي "حدث محزن"، مؤكداً في أول رد فعل علني له على هذا الموضوع أنه كان مستعداً للإفراج عنه في إطار تبادل للسجناء.وقال بوتين خلال إجابته على أسئلة صحافيين في مقر حملته الانتخابية: "في ما يتعلق بنافالني. نعم لقد توفى. هذا حدث محزن".وأضاف: "قبل أيام قليلة من وفاة نافالني، أخبرني بعض الزملاء... كانت هناك فكرة لمبادلة نافالني ببعض الأشخاص المسجونين في دول غربية... فقلت أنا موافق".وفي 16 شباط الماضي، توفي المعارض الروسي أليكسي نافالني، في سجنه بمنطقة يامالو-نينيتس حيث كان يقضي عقوبته، وفق ما أعلنت إدارة السجون الروسية، فيما أعلن الكرملين فتح تحقيق في أسباب الوفاة.وأفادت سلطات السجون لمنطقة ياما في القطب الشمالي في بيان: "في 16 شباط 2024، شعر السجين نافالني أ.أ. بوعكة بعد نزهة، وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري.. وأكدت فرق الإسعاف وفاة السجين، ويجري التثبت من أسباب الوفاة".وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وقتها إن "مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بوفاة نافالني، ولا توجد معلومات لدينا عن سبب وفاته"، مشيراً إلى إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالأمر.