"عملية دقيقة".. الجيش الإسرائيلي ينشر صوراً للعملية العسكرية بمجمع الشفاء (فيديو)

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بنشر صور للعملية العسكرية بمجمع الشفاء الطبي بغزة.



وسجلت عمليات قصف وإطلاق نار اعتبارا من فجر اليوم الإثنين في محيط وعند أطراف مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وفق ما أفاد شهود ومصادر فلسطينية، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ينفّذ عملية في أكبر مستشفيات القطاع.



وهي المرة الثانية منذ اندلاع الحرب في غزة ضد حركة حماس، ينفّذ الجيش الإسرائيلي عملية في هذا المستشفى. وسبق لإسرائيل أن اتهمت حماس باستخدام المنشآت الطبية غطاء لعملياتها، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.



وأعلن الجيش أنه يُنفّذ عملية في منطقة المستشفى بشمال القطاع، في وقت قال شهود في المكان لوكالة فرانس برس إنّهم سمعوا دوي قصف.



وأشار الجيش في بيانه إلى أن جنودا "ينفذون حاليا عمليّة دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء"، مضيفا أن "العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من حماس".

#عاجل توثيق لقيام مخربين بإطلاق النار من داخل مباني #مجمع_الشفاء_الطبي



تواصل قوات جيش الدفاع والشاباك العمل لاحباط الارهاب بشكل دقيق في مجمع الشفاء الطبي.



كما رصدت قوات جيش الدفاع في الساعات الأخيرة إطلاق نار من داخل عدد من المباني في المجمع الطبي حيث اشتبكت مع المخربين وأصابت… pic.twitter.com/81ddLzEvqZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2024 Advertisement

ولفت الجيش إلى أنه خلال العملية التي تتم بالتعاون مع جهاز الشاباك، تعرّضت القوات "لإطلاق النار من قبل مخربين من داخل مجمع الشفاء الطبي حيث ردت القوات بنيرانها وأصابت مخربين"، مؤكدا مواصلة العمل "داخل منطقة مستشفى الشفاء".



وتحدثت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس عن "نشوب حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى"، مؤكدة سقوط عدد من الشهداء والجرحى مع "عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية". (العربية)



