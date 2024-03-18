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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي يكشف أجواء المفاوضات.. هل سيتم إطلاق محتجزين؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 04:40
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أفاد مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" بأن اسرائيل ستعرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزاً.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "وفد حماس في المفاوضات يواجه صعوبة في التواصل مع عناصر الحركة في غزة".
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كما نقلت رويترز عن المسؤول قوله إن "الجولة الحالية من محادثات الهدنة وتبادل المحتجزين قد تستغرق أسبوعين".
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