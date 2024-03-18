مسؤول إسرائيلي يكشف أجواء المفاوضات.. هل سيتم إطلاق محتجزين؟

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أفاد مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" بأن اسرائيل ستعرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزاً.وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "وفد حماس في المفاوضات يواجه صعوبة في التواصل مع عناصر الحركة في غزة".كما نقلت رويترز عن المسؤول قوله إن "الجولة الحالية من محادثات الهدنة وتبادل المحتجزين قد تستغرق أسبوعين".