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بعد عملية مجمع الشفاء.. هذا ما طلبه الجيش الإسرائيلي من سكان حي الرمال

Lebanon 24
18-03-2024 | 04:50
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قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين الإثنين، بتوجيه "نداء إخلاء" لسكان حي الرمال ومن يعيشون بالقرب من مستشفى الشفاء، وطالبوهم بالتوجه إلى منطقة المواصي جنوب شرقي وادي غزة، في الوقت الذي يشن فيه غارة جديدة على المنطقة.
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وأعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الإثنين تنفيذه لعملية عسكرية في مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنه يجري تنفيذ "عملية دقيقة" في مجمع الشفاء الطبي بغزة بناء على معلومات استخباراتية.
وأوضح هاغاري أنه يجري تنفيذ العملية بناء على معلومات استخباراتية تلقاها الجيش عن وجود مسؤولين كبار في "حماس" على أراضي المجمع الطبي.

وأضاف: "نعلم أن كبار إرهابيي حماس أعادوا تجميع صفوفهم داخل مستشفى الشفاء ويستخدمونه لشن هجمات ضد إسرائيل". (سكاي نيوز)

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