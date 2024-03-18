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بوتين يفوز رسمياً بولاية خامسة بعدد قياسي من الأصوات

Lebanon 24
18-03-2024 | 05:21
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين فاز بولايته الخامسة بعدد قياسي من الأصوات.

جاءت النتائج بعد أن أطلق بوتين العنان لأقسى حملة قمع في البلاد ضد المعارضة وحرية التعبير منذ العهد السوفييتي.
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ولم يتم السماح إلا لثلاثة مرشحين رمزيين ــ ولم يكن منهم أحد يعارض حربه في أوكرانيا ــ بالترشح ضد بوتين في سعيه إلى البقاء في السلطة لستة أعوام أخرى.

ويقود بوتين روسيا انطلاقا من منصب الرئيس أو رئيس الوزراء منذ كانون الأول 1999، وهي فترة تميزت بالعدوان العسكري الدولي وعدم التسامح المتزايد مع المعارضة.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الإثنين، إنه بعد فرز ما يقرب من 100 بالمئة من جميع الدوائر الانتخابية، حصل بوتين على 87.29 بالمئة من الأصوات.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن ما يقرب من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق.
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