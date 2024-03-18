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عربي-دولي

هدنة غزة.. هذا هو "العرض الإسرائيلي" في محادثات قطر

Lebanon 24
18-03-2024 | 05:28
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كشفت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "إسرائيل سترسل وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات، إلى قطر، اليوم الإثنين، لإجراء محادثات عن طريق الوسطاء مع حركة حماس".

وأضاف المسؤول أن "وفد حماس في المفاوضات يواجه صعوبة في التواصل مع عناصر الحركة في غزة".
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وتابع: "الجولة الحالية من محادثات الهدنة وتبادل المحتجزين قد تستغرق أسبوعين، سنعرض خلالها هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا".

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت" توسيع الصلاحيات الممنوحة للوفد الإسرائيلي المفاوض في قطر حول هدنة في غزة.

وقالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إنه بعد مباحثات مكثفة استمرت لثلاث ساعات، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الوفد المتوجه للدوحة صلاحيات أوسع لإنجاز الاتفاق.

وكان نتنياهو قد صرّح الأحد بأنه سيواصل الحملة العسكرية على حركة "حماس" في قطاع غزة حيث تقول وكالات إغاثة إن مجاعة تلوح في الأفق. (سكاي نيوز)


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