أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي.. لن تتخيلوا ماذا كانت تعمل قبل دخولها السياسة! (صور)

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فقد انتقلت بورسيل من مشاركة صورها وهي ترقص على العمود إلى نشر مقاطع فيديو عبر منصة تيك توك حول حقوق الحيوان والنكات الإيحائية، وهي ليست شخصية سياسية عادية.



واستخدمت بورسيل البالغة من العمر 31 عامًا حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو مليئة بالألوان الزاهية التي لا تمت إلى النمط التقليدي بصلة، لتشرح السياسة بطريقة بسيطة. استطاعت المحامية السابقة "جورجي بورسيل" ان تصبح عضوًا في المجلس التشريعي الفيكتوري الذي يمثل شمال أستراليا عام 2022، ومنذ ذلك الحين اكتسبت عددًا كبيرًا من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت على نفسها لقب "باربي السياسية".فقد انتقلت بورسيل من مشاركة صورها وهي ترقص على العمود إلى نشر مقاطع فيديو عبر منصة تيك توك حول حقوق الحيوان والنكات الإيحائية، وهي ليست شخصية سياسية عادية.واستخدمت بورسيل البالغة من العمر 31 عامًا حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو مليئة بالألوان الزاهية التي لا تمت إلى النمط التقليدي بصلة، لتشرح السياسة بطريقة بسيطة.

كما أن جسد بورسيل مليء بالوشوم وهي أصغر امرأة في أي برلمان أسترالي وثاني أصغر امرأة يتم انتخابها لعضوية المجلس التشريعي للولاية.



كذلك، إن سيرتها الذاتية مثيرة للإعجاب للغاية، وتستخدم بورسيل ماضيها للتوعية ومكافحة التمييز الجنسي والكراهية ضد النساء.



وفي الآونة الأخيرة، شاركت بورسيل لقطات لنفسها وهي ترقص على العمود للرد على المتنمرين وموجات الكراهية التي تتعرض لها بسبب عملها كراقصة تعرّي. (LBCI)



