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الترقيات.. تُشعل إسرائيل

Lebanon 24
18-03-2024 | 06:02
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سلطت تقارير إعلامية إسرائيلية الضوء على الخلافات التي اندلعت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الليلة الماضية بين سموتريتش ووزير الدفاع يوآف غالانت حول قرار الجيش بتنفيذ جولة من الترقيات.

ووفقا لموقع "يديعوت إحرنوت"، فإن غالانت، اتهم سموتريش بمحاولة قلب الجيش إلى قوة مسيسة.
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وقال غالانت: "لن أسمح لأحد أن يحول الجيش إلى ميليشيا في خدمة طرف أو آخر".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سموتريش واصل هجماته على هاليفي خلال الاجتماع، قائلا إن "الجيش الإسرائيلي ورئيسه فشلا ليس فقط من الناحية التكتيكية والعملياتية، ولكن من الناحية النظرية".

ويصر هاليفي على المضي في حملة تعيينات تشمل عشرات الضباط الجدد، من بينهم اثنان في منصبين حساسين لعلاقتهما المباشرة بحرب غزة وإخفاق السابع من أكتوبر.

ويتعلق الأمر وفق مصادر إسرائيلية، بضابط مخابرات القيادة الجنوبية، ورئيس إدارة التنسيق والارتباط، المسؤول عن إدخال المساعدات إلى القطاع.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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