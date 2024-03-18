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عربي-دولي

بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية... زعماء يهنئون بوتين

Lebanon 24
18-03-2024 | 06:07
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وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.
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وجاءت البرقيات حسب ورودها من:

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون 
زعيم بوليفيا لويس آرسي
رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ 
رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف
رئيسة إقليم غاغاوزيا المولدوفي يفغينيا غوتسول
رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو
رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا
يتبع.. (RT)
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