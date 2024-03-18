بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية... زعماء يهنئون بوتين

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وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.وجاءت البرقيات حسب ورودها من:رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايفأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحالرئيس الصيني شي جين بينغالرئيس الأذربيجاني إلهام علييفالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسيرئيس طاجيكستان إمام علي رحمونالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادوروزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونزعيم بوليفيا لويس آرسيرئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغرئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيفرئيسة إقليم غاغاوزيا المولدوفي يفغينيا غوتسولرئيسة هندوراس زيومارا كاسترورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغايتبع.. (RT)