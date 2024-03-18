مصر تفتح خطوط اتصال مع عشائر غزة.. ما السبب؟

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كشفت مصادر مصرية، عن وجود اتصالات وتحركات تجريها القاهرة، مع عشائر في قطاع غزة بهدف "قطع الطريق على أي محاولات إسرائيلية تسعى للتنسيق المنفرد معها، بشأن أمور تنظيمية مستقبلية محتملة في القطاع".وأوضحت أن القاهرة "تحاول الإمساك بكل الخيوط المرتبطة بقطاع غزة، للسيطرة على محاولات تقليل حجم تأثيرها، بعد مشروع الميناء الأميركي المزمع تنفيذه على ساحل غزة، بحجة إيصال المساعدات".وقال مصدر مصري إن هناك "اتصالات تجريها القاهرة مع العشائر الفلسطينية الكبرى في قطاع غزة، للبحث في آليات تنسيق عملية تدفق المساعدات والمواد الإغاثية، ومواجهة ظاهرة العصابات، والتي بدأت تنشط في ظل تحجيم دور الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية هناك".(العربي الجديد)