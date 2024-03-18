حادثة مؤلمة.. وفاة 5 أطفال سوريين داخل "خيمة تعليمية" ماذا حصل معهم؟

توفي 5 أطفال وأصيب 8 آخرين، إثر انهيار جدار اسمنتي على خيمة يتلقون فيها التعليم في مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب السورية شمال غربي البلاد.



الجدار الذي انهار على الأطفال هو لمستودع حبوب، وقد سقط بسبب ضغط أكياس من القمح والأعلاف.

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وقال "الدفاع المدني السوري"، الاثنين، إن الخيمة التعليمية كانت ملاصقة له، ونشر الفريق صورا تظهر وجود الخيمة التي يتلقى فيها الأطفال التعليم وهي محاطة بـ3 غرف، إحداها مستودع الحبوب والأعلاف.



وأوضح "الدفاع المدني" أن الغرف تعود لبناء روضة خاصة، وأن الخيمة كانت مخصصة للتعليم أيضا وتتبع للأخيرة.



وبحسب إحصائيات لمنظمات إنسانية يقيم في إدلب، أكثر من 4 ملايين مدني، ونصفهم يقيم في المخيمات الواقعة على الحدود.



ونظرا للحالة المعيشية الصعبة التي تعيشها تلك المناطق يتلقى الكثير من الأطفال التعليم داخل خيام.



وبينما ينتشر قسم منها داخل المخيمات الكبيرة، أقيمت أخرى بعد زلزال شباط 2023 ضمن الأحياء السكنية.



ويحتاج ما يقارب 7.5 مليون طفل سوري إلى مساعدات إنسانية، أكثر من أي وقت مضى بعد مرور 13 عاما من الصراع في سوريا، حسب بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في 15 آذار الحالي.



وذكرت المنظمة أن الدورات المتكررة من العنف والنزوح، والأزمة الاقتصادية الطاحنة والحرمان الشديد، وتفشي الأمراض، والزلازل المدمرة في العام الماضي، تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لآثار جسدية ونفسية واجتماعية طويلة المدى.



ومنذ عام 2019، يعاني أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، بزيادة قدرها حوالي 150 ألف طفل خلال السنوات الأربع. (الحرة)