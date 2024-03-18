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عربي-دولي

الهروب من الجحيم.. أستراليا تتراجع عن إلغاء تأشيرات فلسطينيين من غزة

Lebanon 24
18-03-2024 | 06:33
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أعربت جماعات فلسطينية وحقوقية عن "ارتياحها البالغ" لتراجع الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن إلغاء تأشيرات بعض الفلسطينيين الذين غادروا غزة، بعد أن علق عدد منهم الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم الخروج من غزة.
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وقالت الحكومة يوم الأحد 17 آذار إنها انتهت من إجراء بعض الفحوصات الأمنية الإضافية، وإنها تراجعت عن إلغاء بعض التأشيرات، ما سمح لبعض الأشخاص المتضررين بمواصلة سفرهم إلى أستراليا، في حين لم تكتمل فحوصات أمنية أخرى بعد.
 
في السياق، أكدت جانا فافيرو، مديرة المناصرة في مركز موارد طالبي اللجوء، أن عدداً من الفلسطينيين أعيدت تأشيراتهم، وأن تأشيرات أخرى لا تزال قيد المراجعة.

وتابعت: "أن تذهب إلى المطار وتجد أن تأشيرتك الصالحة أُلغيت موقف محبط جداً. هؤلاء الناس مروا بمواقف عصيبة وصدمات ويمكنهم الآن رؤية عائلاتهم والشعور بالأمان".

فافيرو أضافت: "نشعر بارتياح بالغ، ونحث الحكومة على مواصلة العمل بشكل وثيق مع الجماعات الفلسطينية لضمان المرور الآمن لأكبر عدد ممكن من الأشخاص".(عربي بوست)

المصدر: عربي بوست
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