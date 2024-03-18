صفقة إطلاق سراح الرهائن تتبخر.. هذا كشفه مسؤول إسرائيلي

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أفاد تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن مسؤولين إسرائيليين قللوا من احتمال التوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن، وفق ما أوردته "وكالة أنباء العالم العربي".ونقل التلفزيون عن مصادر لم يسمها القول إن وفداً إسرائيلياً برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنياع سيذهب إلى قطر بهدف تغيير الخطوط العريضة التي اقترحتها حركة "حماس"، التي وصفت بأنها "سيئة".وأضاف أن حكومة الحرب الإسرائيلية ستنخرط في نقاش أوسع حول إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار على الرغم من المطالب التي قدمتها "حماس".(الشرق الأوسط)