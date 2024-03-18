Advertisement

عربي-دولي

صفقة إطلاق سراح الرهائن تتبخر.. هذا كشفه مسؤول إسرائيلي

Lebanon 24
18-03-2024 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1176346-638463625777374973.jpeg
Doc-P-1176346-638463625777374973.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن مسؤولين إسرائيليين قللوا من احتمال التوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن، وفق ما أوردته "وكالة أنباء العالم العربي".

ونقل التلفزيون عن مصادر لم يسمها القول إن وفداً إسرائيلياً برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنياع سيذهب إلى قطر بهدف تغيير الخطوط العريضة التي اقترحتها حركة "حماس"، التي وصفت بأنها "سيئة".
Advertisement

وأضاف أن حكومة الحرب الإسرائيلية ستنخرط في نقاش أوسع حول إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار على الرغم من المطالب التي قدمتها "حماس".(الشرق الأوسط)
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:04 | 2024-03-18
08:00 | 2024-03-18
07:55 | 2024-03-18
07:50 | 2024-03-18
07:45 | 2024-03-18
07:42 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24