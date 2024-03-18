العدو الإسرائيلي يعتقل مراسل "الجزيرة" من داخل مجمع الشفاء.. من هو؟ (صورة)

اقتحمت قوات العدو الإسرائيليي فجر اليوم الأثنين، مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وذلك للمرّة الثانية منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقد اعتقل جيش العدو الإسرائيلي، مراسل قناة "الجزيرة" إسماعيل الغول، من داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد اقتحام قواته للمجمع الطبي الأكبر في القطاع.

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ووفقاً لـ "الجزيرة"، فقد اعتدى جيش العدو بالضرب المبرح على الغول قبل اعتقاله.