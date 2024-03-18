العدو الإسرائيلي يعتقل مراسل "الجزيرة" من داخل مجمع الشفاء.. من هو؟ (صورة)

اقتحمت قوات العدو الإسرائيليي فجر اليوم الأثنين، مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وذلك للمرّة الثانية منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقد اعتقل جيش العدو الإسرائيلي، مراسل قناة "الجزيرة" إسماعيل الغول، من داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد اقتحام قواته للمجمع الطبي الأكبر في القطاع.
ووفقاً لـ "الجزيرة"، فقد اعتدى جيش العدو بالضرب المبرح على الغول قبل اعتقاله.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد وجرح مواطنين جراء الهجوم الذي نفذته قوات العدو الإسرائيلي اليوم الاثنين على مجمع الشفاء الطبي شمال غزة، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وحدات من الجيش سيطرت على المجمع واعتقلت العشرات من الفلسطينيين.
يذكر أن المرة الأولى التي اقتحمت فيها إسرائيل مستشفة الشفاء، كانت في 16 تشرين الثاني بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.
وحينها انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية إضافة لمولد الكهرباء بالمستشفى. (الجزيرة)