Advertisement

عربي-دولي

تحرّكات مريبة عند الحدود السورية - الأردنية.. ما القصة؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1176351-638463634651772976.jpg
Doc-P-1176351-638463634651772976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش الأردني اليوم الإثنين، إن أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا.

وذكر شهود أن طائرات حربية يعتقد أنها أردنية سمعت تحلق فوق مدينة إربد الأردنية ومناطق قريبة من المعبر الحدودي مع سوريا.
Advertisement

وقال الجيش إن سرباً من القوات الجوية حلق للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، إلا أنه لم يذكر مصدر التحركات.

وذكر الجيش في بيان أن "طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر".

وفي كانون الثاني الماضي، قتل 3 جنود وأصيب نحو 34 بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن قالت واشنطن إنه مرتبط بجماعات مسلحة متحالفة مع إيران.

وطلب الأردن منظومات باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة، قائلاً إنه يخشى الوقوع في مرمى النيران إذا أدت الحرب في غزة إلى جذب إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة إلى حدود المملكة.

وذكر مصدر أمن إقليمي آخر أنه تم اعتراض صاروخين جاءا من اتجاه الحدود العراقية في منطقة تتواجد فيها جماعات متحالفة مع إيران.

وقال سعود الشرفات، وهو عميد متقاعد من المخابرات الأردنية: "بغض النظر إن كان هناك اعتراض أو لا، فإن مخاطر وقوع الأردن فى وسط النيران يزداد كلما طالت الحرب".

وأضاف: "الأردن يقع في وسط منطقة ملتهبة في تقاطع إطلاق المسيرات والصواريح من حزب الله والحوثيين والمجموعات المدعومة من إيران المتواجدة في المنطقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:04 | 2024-03-18
08:00 | 2024-03-18
07:55 | 2024-03-18
07:50 | 2024-03-18
07:45 | 2024-03-18
07:42 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24