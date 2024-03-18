تحرّكات مريبة عند الحدود السورية - الأردنية.. ما القصة؟

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وذكر شهود أن طائرات حربية يعتقد أنها أردنية سمعت تحلق فوق مدينة إربد الأردنية ومناطق قريبة من المعبر الحدودي مع سوريا.وقال الجيش إن سرباً من القوات الجوية حلق للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، إلا أنه لم يذكر مصدر التحركات.وذكر الجيش في بيان أن "طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر".وفي كانون الثاني الماضي، قتل 3 جنود وأصيب نحو 34 بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن قالت واشنطن إنه مرتبط بجماعات مسلحة متحالفة مع إيران.وطلب الأردن منظومات باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة، قائلاً إنه يخشى الوقوع في مرمى النيران إذا أدت الحرب في غزة إلى جذب إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة إلى حدود المملكة.وذكر مصدر أمن إقليمي آخر أنه تم اعتراض صاروخين جاءا من اتجاه الحدود العراقية في منطقة تتواجد فيها جماعات متحالفة مع إيران.وقال سعود الشرفات، وهو عميد متقاعد من المخابرات الأردنية: "بغض النظر إن كان هناك اعتراض أو لا، فإن مخاطر وقوع الأردن فى وسط النيران يزداد كلما طالت الحرب".وأضاف: "الأردن يقع في وسط منطقة ملتهبة في تقاطع إطلاق المسيرات والصواريح من حزب الله والحوثيين والمجموعات المدعومة من إيران المتواجدة في المنطقة".