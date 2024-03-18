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بأقل من أسبوع.. مقتل شاب يمني ثان في أميركا بسطو مسلح

Lebanon 24
18-03-2024 | 07:08
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قتل شاب يمني يحمل الجنسية الأميركية مساء الأحد، برصاص عصابة سطو مسلح، في ولاية كارولينا الجنوبية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، في ثاني عملية من نوعها خلال أقل من أسبوع.
 
ووفقا لمصادر يمنية فإن المغترب اليمني الشاب يوسف عبده محمد الصايدي تعود أصوله إلى مديرية الشعر بمحافظة إب وسط اليمن قتل أثناء تعرض المحل الذي يعمل فيه في ولاية كارولينا الجنوبية، لعملية سطو مسلح.
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و كان الشاب خالد الخيلي قُتل الثلاثاء الماضي ثاني أيام شهر رمضان في إطلاق نار أثناء عملية سطو مسلح على المحل التجاري الذي كان يعمل فيه بمدينة ستاكتون التابعة لولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة.
ومنذ مطلع العام الجاري تعرض 4 مغتربين يمنيين شباب للقتل على أيدي ما يسمى "عصابات المحلات التجارية"، وهم ماجد العزاني الذي لقي حتفه في يناير الماضي بمدينة أوكلاند التابعة لولاية كاليفورنيا، وشهاب الخنشلي في فبراير الماضي بمدينة ممفيس في ولاية تينيسي وخالد الخيلي في ثاني أيام رمضان بولاية كاليفورنيا، وآخرهم يوسف الصايدي. (سكاي نيوز)

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