Advertisement

عربي-دولي

الكرملين يرد على التعليقات الغربية: روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء

Lebanon 24
18-03-2024 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1176363-638463650315459017.jpg
Doc-P-1176363-638463650315459017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الكرملين، الإثنين، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية أظهرت أن الشعب الروسي ملتف حول الرئيس فلاديمير بوتين.
وأظهرت النتائج الرسمية بعد فرز جميع الأصوات تقريبا حصول بوتين على 87 بالمئة من الأصوات بما يمثل أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.
Advertisement
وتجاوزت نسبة المشاركة 77 بالمئة وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله".
ورفض بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الانتقادات الأميركية للانتخابات التي قالت واشنطن إنها لم تكن حرة ولا نزيهة.
وقال إن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، ووصف المحاولات الغربية لتصويرالانتخابات على أنها غير شرعية بالسخيفة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:04 | 2024-03-18
08:00 | 2024-03-18
07:55 | 2024-03-18
07:50 | 2024-03-18
07:45 | 2024-03-18
07:42 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24