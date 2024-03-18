الشرطة الفرنسية تعتقل مطلوبين.. هاجموا مركزًا للشرطة

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ذكر قائد شرطة باريس، لوران نونيز، الإثنين، أن تسعة أشخاص "اعتقلوا بعد مهاجمة مركز شرطة في ضاحية لا كورنوف في وقت متأخر من مساء الأحد عقب اشتباكات بين شبان وقوات من الشرطة".ووقعت الاشتباكات على خلفية وفاة شاب الأسبوع الماضي امتنع عن إيقاف دراجته النارية بعدما أمرته الشرطة بذلك.وقال نونيز لقناة "تي.إف1" التلفزيونية، الإثنين "اعتقلنا تسعة أشخاص وهو عدد ليس بالقليل"، مضيفا أن "تعزيزات الشرطة أعادت النظام والأمن بسرعة".(الحرة)