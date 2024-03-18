Advertisement

عربي-دولي

الشرطة الفرنسية تعتقل مطلوبين.. هاجموا مركزًا للشرطة

Lebanon 24
18-03-2024 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1176364-638463650847560546.jpeg
Doc-P-1176364-638463650847560546.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر قائد شرطة باريس، لوران نونيز، الإثنين، أن تسعة أشخاص "اعتقلوا بعد مهاجمة مركز شرطة في ضاحية لا كورنوف في وقت متأخر من مساء الأحد عقب اشتباكات بين شبان وقوات من الشرطة".

ووقعت الاشتباكات على خلفية وفاة شاب الأسبوع الماضي امتنع عن إيقاف دراجته النارية بعدما أمرته الشرطة بذلك.
Advertisement

وقال نونيز لقناة "تي.إف1" التلفزيونية، الإثنين "اعتقلنا تسعة أشخاص وهو عدد ليس بالقليل"، مضيفا أن "تعزيزات الشرطة أعادت النظام والأمن بسرعة".(الحرة)
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:04 | 2024-03-18
08:00 | 2024-03-18
07:55 | 2024-03-18
07:50 | 2024-03-18
07:45 | 2024-03-18
07:42 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24