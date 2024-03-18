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المجاعة في غزة.. نتائج التصنيف المرحلي تكشف أرقامًا مُخيفة

Lebanon 24
18-03-2024 | 07:45
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ذكرت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة أن "المجاعة وشيكة" في شمال غزة، حيث يواجه ما يقدر بنحو 70 بالمئة من السكان جوعا كارثيا.

وأصدر برنامج الأغذية العالمي، الإثنين، أحدث نتائج التصنيف المرحلي، حيث أشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى "كارثيا من الجوع" في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل حوالي نصف السكان.
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وأضافت أن "المجاعة الآن متوقعة ووشيكة في محافظتي شمال ووسط غزة، ومن المتوقع أن تصبح واقعا جليا خلال الفترة المشمولة بالتوقعات من منتصف مارس 2024 إلى مايو 2024".

وقال إن الجميع في غزة يكافح من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء، وإن حوالي 210 ألف شخص في شمالي غزة هم في المرحلة الخامسة، وهي الأعلى، والتي تشير إلى الجوع الكارثي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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