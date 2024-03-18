إعلان لافت من رئيس حكومة دولة عربية: نتطلع لبناء برنامج نووي سلميّ

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بأن العراق يتطلع إلى شغل مكانته الطبيعية في الساحة الدولية، ويزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية.



وأكد السوداني، خلال اجتماعه مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي، أن العراق "يتطلع إلى مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية" .

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وأوضح أن "العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام للوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة". وأكد السوداني، خلال اجتماعه مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي، أن العراق "يتطلع إلى مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية" .وأوضح أن "العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام للوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة".

وقال السوداني إن "العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه لاتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة كما يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية" .

وأكد المدير العام للطاقة الذرية، أن العراق "من الدول الرائدة بالعمل مع الوكالة، وملتزمون بالعمل مع العراق في برنامجه ومشاريعه السلمية التي تتضمن الطاقة وإزالة ملوحة التربة ومعالجة الأمراض وغيرها من المجالات السلمية".

وفي تصريحه، أضاف غروسي: "نتطلع إلى زيارة الوفد العراقي إلى مقرّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة للعمل على وضع خارطة طريق لتطوير عمل العراق وبناء البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية".

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن مدير منظمة الطاقة الذرية وجه الدعوة إلى رئيس الحكومة العراقية لحضور قمّة الطاقة النووية التي ستُعقد في بروكسل خلال الشهر الحالي.