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عربي-دولي

بعد مقتل أحد جنوده في عملية مجمع الشفاء.. كم بلغ عدد قتلى إسرائيل؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 07:55
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن مقتل جندي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة اليوم الاثنين.

وقال جيش العدو عبر منصة "إكس" إنه قتل الرقيب ماتان فينوغرادوف (20) عاما في معارك شمال قطاع غزة، وهو مقاتل في الكتيبة (932) التابعة للواء ناحال.
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في عملية مجمع الشفاء بغزة (صورة)


إلى ذلك، كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 250 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة 7 تشرين الأول، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "ينفذ عملية دقيقة في منطقة مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع"، مشيرا إلى أن "العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المجمع من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي حماس". (روسيا اليوم)
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