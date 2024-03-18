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عربي-دولي

أرقام كبيرة.. حملة بايدن تجمع عشرات الملايين من الدولارات

Lebanon 24
18-03-2024 | 08:04
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استطاعت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية جديدة، جمع أكثر من 53 مليون دولار في شباط الماضي وأصبح لديها 155 مليون دولار نقدا.

جاء جمع التبرعات في شباط قبل فوز بايدن في آذار بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة وقبل أن يجمع 10 ملايين دولار في الساعات الأربع والعشرين التي أعقبت خطابه الناري عن حالة الاتحاد.
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وقدم حوالي 1.3 مليون متبرع ما يقرب من 3.4 مليون مساهمة، وكانت 97 بالمئة من التبرعات أقل من 200 دولار، وفقا لبيان صادر عن حملة بايدن والذي تضمن نشر الأرقام اليوم الأحد.(عربي 21)
 
المصدر: عربي21
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