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عربي-دولي

بالأرقام.. كم بلغ حجم الأسلحة التي تم إرسالها إلى إسرائيل؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 08:21
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كشفت صحيفة إسرائيلية عن وصول نحو 35 ألف طن أسلحة وذخائر، غالبيتها من الولايات المتحدة، على متن أكثر من 300 طائرة ونحو 50 سفينة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضحت "إسرائيل اليوم" أن جزءا صغيرا من الشحنات جاء من دول عدة لكن المورد الرئيسي كان ولا يزال الولايات المتحدة، مضيفة أن شحنات الأسلحة و"الدعم الأميركي الواضح سمح للجيش الإسرائيلي بالقتال في غزة خلال الأشهر الخمسة الماضية، مع الحفاظ على استعداده للحرب في الشمال ضد حزب الله في لبنان".
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وأضافت المصادر أنه يمكن للولايات المتحدة أن تمارس أعمالها ظاهريا كالمعتاد، لكنها في الواقع تبطئ إرسال الشحنات عبر إيجاد عقبات بيروقراطية عديدة دون أن تقول صراحة إنها تؤخر التسليم.

وأشارت إلى أن قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "يتزايد الأيام الأخيرة بشأن إرسال الأسلحة والذخائر، وسط ما يبدو أنه تحول في سياسة البيت الأبيض الذي يحاول التمييز بين دعمه لإسرائيل" والإسرائيليين، وبين "دعمه لحكومة نتنياهو".

وقالت "إسرائيل اليوم" إن خلاف الطرفين يدور حول قضايا عدة، لكن بحسب مصادر مطلعة، فإن السبب الرئيسي لتصاعد اللهجة هو انعدام الثقة التام بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو.(الجزيرة نت)

المصدر: الجزيرة نت
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