اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، أن إعادة انتخاب، فلاديمير بوتين، رئيسا لروسيا جرت في انتخابات استندت إلى "القمع والترهيب".

وقال بوريل لصحفيين في بروكسل إن "هذه الانتخابات ارتكزت على القمع والترهيب"، ولم تكن "حرة أو نزيهة".

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بدورها، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاثنين، أن إعادة انتخاب بوتين تمت في عملية اقتراع "دون خيار" آخر بعد قمع كل أشكال المعارضة.

ورأت بيربوك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات التي اختتمت، الأحد، أظهرت "سلوك بوتين المشين ضد شعبه"، مضيفة "الانتخابات في روسيا كانت انتخابات من دون خيار".

واعتبرت فرنسا، الاثنين، أن "الظروف لانتخابات حرة" لم تكن متوافرة في روسيا حيث ضمن بوتين ولاية جديدة من ستة أعوام بموجب عمليات الاقتراع التي خاضها في غياب أي معارضة جدية.

ورأت وزارة الخارجية الفرنسية أن "الظروف لانتخابات حرة، تعددية، وديمقراطية" كانت غائبة "مرة جديدة" في روسيا التي يحكمها بوتين منذ نحو ربع قرن. وحيّت باريس "شجاعة العديد من المواطنين الروس الذين عبّروا سلميا عن معارضتهم لهذا المسّ بحقوقهم السياسية الأساسية".

وقال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن الانتخابات الروسية جرت في بيئة مقيدة للغاية "تفاقمت بسبب الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".

وأضاف أنه يأسف لقرار السلطات الروسية عدم دعوة مراقبين دوليين لحضور الانتخابات.

وأكد الاتحاد الذي يضم 27 دولة في بيان مشترك "هذا يتعارض مع التزامات روسيا ويحرم الناخبين والمؤسسات الروسية من تقييم محايد ومستقل لهذه الانتخابات".

وأشار أيضا إلى أن "ما يسمى بالانتخابات" التي أجريت في الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا مؤقتا "لاغية وباطلة".

من جانبه أشاد الكرملين، الاثنين، بالفوز الساحق الذي حققه الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات، مشيرا إلى أنه تعبير عن دعم الروس "لمساره".

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "نتيجة مثالية بشكل استثنائي للرئيس الحالي بوتين.. وأبلغ تأكيد على دعم شعب بلادنا لرئيسه والتفافه حول مساره".

وأعلنت اللجنة الانتخابية الروسية، الاثنين، أن بوتين حقق فوزا "قياسيا" في الانتخابات التي اختتمت، الأحد، معتبرة ذلك دليلا على أن البلاد موحدة خلف الرئيس الموجود في السلطة منذ نحو ربع قرن.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية، إيلا بامفيلوفا، "إنه مؤشر قياسي" موضحة أن بوتين نال "حوالى 76 مليون" صوت، ما يمثل 87,29% بعد فرز 99,76% من الأصوات.

وأضافت بامفيلوفا أن "المشاركة سجلت نسبة قياسية غير مسبوقة قدرها 77,44%، هذا لم يحصل من قبل في تاريخ روسيا الجديدة".

وقالت "أثبتنا لأنفسنا أننا أمة مستقلة... وأظهرنا في وجه الغرب أننا موحدون".

وضمن بوتين إعادة انتخابه في اقتراع منعت المعارضة من المشاركة فيه، وفقا لفرانس برس. (الحرة)