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مرة جديدة.. الإحتلال يهدم منازل الفلسطينيين في الضفة

Lebanon 24
18-03-2024 | 08:34
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هدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 3 منازل فلسطينية شرقي الضفة الغربية المحتلة؛ بدعوى "البناء دون ترخيص".

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية داهمت منطقة المنطار شرقي محافظة أريحا، برفقة جرافات عسكرية، وهدمت منزلا قيد الإنشاء ومنزلين متنقلين وأسوارا.
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وأضافوا أن القوة هدمت المنشآت بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة "ج"، حسب "اتفاقية أوسلو2" لعام 1995.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق الفلسطينيين.(القدس العربي)
المصدر: القدس العربي
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