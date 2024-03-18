بهذه الطريقة.. طهران قد تستفيد من النيجر

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خوفًا من زيادة محتملة بنشاط طهران النووي، أبدى مسؤولون أميركيون مخاوفهم من سماح المجلس العسكري في النيجر لإيران بالوصول إلى احتياطيات البلاد من اليورانيوم.وتقول المصادر إن الطرفين وقعا اتفاقا مبدئيا يسمح لطهران بالحصول على اليورانيوم من النيجر.ورغم أن الصفقة بين البلدين لم تعقد بشكل نهائي، فإن مسؤولين غربيين يؤكدون أن المحادثات بين نيامي وطهران بشأن هذا الملف وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.ويخشى المسؤولون الغربيون أن تحصل إيران من خلال تلك الصفقة على واردات من اليورانيوم غير خاضعة للرقابة، الأمر الذي يسهل عليها تطوير برنامجها للحصول على سلاح نووي.كما أن تلك الخطوة قد تفتح الباب أمام إيران لتوسيع نفوذها في إفريقيا.(سكاي نيوز عربية)