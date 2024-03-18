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إسرائيل تعلن اغيتال مسؤول كبير في حماس.. هذه صورته وهويته

Lebanon 24
18-03-2024 | 09:20
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أصدر جيش العدو الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام "الشاباك" بيانا مشتركاً، زعما فيه "مقتل رئيس العمليات بالأمن الداخلي لـ"حماس" في غزة فائق المبحوح، خلال عملية مجمع الشفاء".

وقال البيان المشترك: "بعد أن أشارت معلومات استخبارية للجيش الإسرائيلي والشاباك إلى وجود إرهابيين كبار من حماس في مستشفى الشفاء، قامت قوات الجيش والشاباك، التي قامت بعمليات محددة في المستشفى، بتصفية فائق المبحوح، رئيس العمليات بالأمن الداخلي للحركة، وكان مسؤولا أيضا عن تنسيق أنشطة حماس الإرهابية في قطاع غزة".
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول في


وأضاف البيان: "تم القضاء على فائق المبحوح في مواجهة مع القوات الإسرائيلية بينما كان مسلحا ومختبئا بمجمع في مستشفى الشفاء، حيث كان يعمل ويمارس النشاط الإرهابي، وعثر على أسلحة عديدة في الغرفة المجاورة للمكان الذي تم القضاء عليه فيه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن العدو الإسرائيلي أنه "ينفذ عملية دقيقة في منطقة المجمع شمال القطاع"، زاعماً أن "العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المجمع من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي حماس". (روسيا اليوم)
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