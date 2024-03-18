إسرائيل تعلن اغيتال مسؤول كبير في حماس.. هذه صورته وهويته

أصدر جيش العدو الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام "الشاباك" بيانا مشتركاً، زعما فيه "مقتل رئيس العمليات بالأمن الداخلي لـ"حماس" في غزة فائق المبحوح، خلال عملية مجمع الشفاء".



وقال البيان المشترك: "بعد أن أشارت معلومات استخبارية للجيش الإسرائيلي والشاباك إلى وجود إرهابيين كبار من حماس في مستشفى الشفاء، قامت قوات الجيش والشاباك، التي قامت بعمليات محددة في المستشفى، بتصفية فائق المبحوح، رئيس العمليات بالأمن الداخلي للحركة، وكان مسؤولا أيضا عن تنسيق أنشطة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

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