قصر باكنغهام: الملك تشارلز يواصل إدارة الشؤون الرسمية والخاصة

نفى المكتب الصحفي لقصر باكنغهام ما أشيع حول وفاة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، مساء أمس الأحد، عن 75 عاما.



ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن القصر أن الملك تشارلز "يواصل إدارة الشؤون الرسمية والخاصة".

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وكان قد تم تداول بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نسب إلى القصر وفيه أن الملك توفي مساء أمس الأحد بصورة مفاجئة عن 75 عاما.

كما انتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إخطارا بضرورة "التأهب" لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.





كذلك، انتشرت صور ومقاطع مصورة تظهر تنكيس العلم البريطاني فوق القصر، ليتبين أيضا أنها صورة قديمة التقطت عند وفاة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022.