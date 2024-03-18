Advertisement

عربي-دولي

قصر باكنغهام: الملك تشارلز يواصل إدارة الشؤون الرسمية والخاصة

Lebanon 24
18-03-2024 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1176401-638463725772633621.jpg
Doc-P-1176401-638463725772633621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى المكتب الصحفي لقصر باكنغهام ما أشيع حول وفاة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، مساء أمس الأحد، عن 75 عاما.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن القصر أن الملك تشارلز "يواصل إدارة الشؤون الرسمية والخاصة".
Advertisement
وكان قد تم تداول بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نسب إلى القصر وفيه أن الملك توفي مساء أمس الأحد بصورة مفاجئة عن 75 عاما. 
كما انتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إخطارا بضرورة "التأهب" لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.


كذلك، انتشرت صور ومقاطع مصورة تظهر تنكيس العلم البريطاني فوق القصر، ليتبين أيضا أنها صورة قديمة التقطت عند وفاة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:21 | 2024-03-18
11:00 | 2024-03-18
10:15 | 2024-03-18
09:52 | 2024-03-18
09:38 | 2024-03-18
09:20 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24