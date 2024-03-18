الإحتلال يستأنف جرائمه.. 8 مجازر مروعة ترفع حصيلة الشهداء

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تواصل قوات الاحتلال عدوانها الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ164 على التوالي، مرتكبة مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، ما دفع بأعداد الشهداء إلى الارتفاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31 ألفا و 726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.وأضافت الوزارة في بيان لها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73 ألفاو792، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.