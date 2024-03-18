خلاف حاد في إسرائيل.. لمن قال غالانت: "أنت تلحق الضرر بأمننا"؟

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شهدت جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي مساء أمس الأحد، خلافا حادا بخصوص قضية التعيينات في جيش العدو الإسرائيلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.وبحسب قناة "N12" العبرية، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقد قضية التعيينات قائلا: "الجيش الإسرائيلي ومن يرأسه فشلوا، ليس فقط على المستوى التكتيكي والعملياتي، وإنما على المستوى الفكري".وأضاف سموتريتش: "من يشكل شخصية القادة هي هيئة الأركان، وجولة التعيينات الحالية يجب أن تقوم بها هيئة الأركان القادمة.. هيئة الأركان هذه فشلت، لذلك يوجد له دعم فقط لاستخدام القوة" وتابع: "ليس من الممكن أن لا يتمكن مفوض الشرطة من إجراء التعيينات".من جهته، رد وزير الدفاع يوآف غالانت على سموتريش قائلا: "إن تطرقت لهذا، فلتنظر الى الواقع بصورة كاملة، كيف للجيش الإسرائيلي، الذي فشل، نهض من أصعب مكان ويتصرف كقدوة؟ الجيش الإسرائيلي يحقق الإنجازات التي نفتخر بها.. أنت تلحق الضرر بأمن إسرائيل وتقوض النظام الأمني لأسباب سياسية فقط، هذا أمر خطير دائما وخصوصا فترة الحرب، السماح لأي كان بتحويل الجيش الإسرائيلي الى ميليشيا في خدمة هذا المسؤول أو غيره".كذلك انضم وزير الزراعة آفي ديختر والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إلى غالانت منتقدين سموتريتش.واتهم غانتس سموتريتش بأنه يقوم بنزع الشرعية عن الجيش، فيما قال ديختر: "البنية التحتية الأهم بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي تعيين قادة خصوصا بعد السابع من أكتوبر وأنت تضر بهذا"،من جهتها، أضافت الوزيرة شاشا بيطون: "كل ما يهمك هو السياسة".