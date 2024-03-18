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عربي-دولي

أستراليون يتهمون بلادهم بدعم "الإبادة الجماعية" بغزة

Lebanon 24
18-03-2024 | 12:15
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اتهم مواطنون أستراليون خلال جلسة بمجلس النواب، الاثنين، حكومة بلادهم بدعم "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 ووفق قناة "إس بي إس" طلبت مجموعة من الحاضرين لجلسة مجلس النواب الأسترالي (الغرفة الدنيا) من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الالتفات إليهم.

 وهتفت المجموعة الحاضرة من خارج مجلس النواب بعبارات منددة اتهمت فيها الحكومة بدعم "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

 ومن الهتافات التي رددوها: "وقف إطلاق النار فورا" و"عار عليكم" و"أنتم تدعمون الإبادة الجماعية" و"ألبانيز، يديك ملطخة بالدماء".

إثر ذلك، تدخل عناصر الأمن في مجلس النواب وأبعدوا المحتجين إلى خارج مبنى المجلس.

 وحظي احتجاج المتظاهرين في مجلس النواب بدعم عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، ماكس تشاندلر ماذر.

 وقال على منصة إكس: "متضامن مع المتظاهرين من أجل فلسطين خلال جلسة الأسئلة اليوم، الذين يناضلون سلميا من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة".

 وأضاف أن "أصواتهم تعكس رغبات الملايين من الناس في جميع أنحاء أستراليا. سيذكركم التاريخ بالخير".

( الأناضول)
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