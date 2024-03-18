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للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.. اتصال هاتفي يجمع بايدن ونتنياهو

Lebanon 24
18-03-2024 | 12:21
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن اجرى مباحثات هاتفية، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر وسط تزايد التوتر بشأن الهجوم الإسرائيلي في غزة.
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وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية الى غزة".
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