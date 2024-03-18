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غوتيريش: تقرير الجوع بغزة "مؤشر مروع" للأوضاع على الأرض

Lebanon 24
18-03-2024 | 13:00
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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأوضاع في قطاع غزة بأنها "كارثة من صنع الإنسان بالكامل".

وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين في نيويورك إن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) الذي أعدته مؤسسات تتبع للأمم المتحدة، يبين أن المجاعة صارت وشيكة الآن في شمال غزة.

واعتبر غوتيريش ما خلص إليه التقرير بأنه "مؤشر مروع" للأوضاع على الأرض.

وأشار غوتيريش إلى أن التقرير يحتوي على معلومات مروعة حول الأوضاع على الأرض بالنسبة للمدنيين، وأكد أن أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة استنفدوا مواردهم الغذائية بالكامل ويواجهون جوعا كارثيا.

وقال غوتيريس: "الفلسطينيون في غزة يعانون بشكل مرعب من الجوع والألم. ووفقاً لتقرير (IPC)، هذا هو أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون جوعاً كارثياً على الإطلاق في أي مكان وفي أي وقت"

وأضاف: "إنها كارثة من صنع الإنسان بالكامل، والتقرير يوضح أنه بالإمكان وقفها".

 
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( الأناضول)
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