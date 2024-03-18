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عربي-دولي

واشنطن مستعدة لإجراء مفاوضات مع موسكو وبكين للحد من الأسلحة

Lebanon 24
18-03-2024 | 13:05
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أشارت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الى أن واشنطن مستعدة لإجراء مفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحة.

وقالت غرينفيلد في مناقشة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول "السلاح النووي" و"عدم انتشار الأسلحة النووية" إن "الولايات المتحدة تريد إجراء مناقشات ثنائية بشأن الحد من الأسلحة مع روسيا والصين الآن، دون شروط مسبقة. كل ما يحتاجون إلى قوله هو نعم".
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وأضافت: "الدول التي تمتلك أسلحة نووية يجب أن تحافظ على وقف اختياري لتجارب الأسلحة النووية".

ولفتت إلى أن من الضروري "التوصل إلى وقف إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم في الأسلحة النووية" ومواصلة المفاوضات بشأن معاهدة حظر المواد الانشطارية.
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