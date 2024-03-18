الاتحاد الأوروبي يدين إجراء انتخابات روسية في الأراضي الأوكرانية "المحتلة"

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية على الأراضي الأوكرانية "المحتلة مؤقتا"، مؤكدة أن الانتخابات هناك "باطلة".

وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في بيان، الاثنين، إن الانتخابات التي أقيمت بين 15 - 17 اذار الجاري، أجريت في "بيئة محدودة للغاية" بسبب تأثير الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الانتخابات المزعومة غير القانونية التي أجريت على الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا" من قبل روسيا.

وأشارت أن روسيا أخلت بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وانتهكت استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لم ولن يعترف أبدا "بالانتخابات المزعومة التي أجريت على الأراضي الأوكرانية أو بنتائجها".

ولفتت أن الانتخابات التي أجريت في المناطق المذكورة "باطلة ولا يمكن أن يتمخض عنها أي نتيجة قانونية".

( الأناضول)