Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يدين إجراء انتخابات روسية في الأراضي الأوكرانية "المحتلة"

Lebanon 24
18-03-2024 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1176470-638463863031229877.jpg
Doc-P-1176470-638463863031229877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية على الأراضي الأوكرانية "المحتلة مؤقتا"، مؤكدة أن الانتخابات هناك "باطلة".

 وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في بيان، الاثنين، إن الانتخابات التي أقيمت بين 15 - 17 اذار الجاري، أجريت في "بيئة محدودة للغاية" بسبب تأثير الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

 وذكرت أن الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الانتخابات المزعومة غير القانونية التي أجريت على الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا" من قبل روسيا.

 وأشارت أن روسيا أخلت بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وانتهكت استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

 وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لم ولن يعترف أبدا "بالانتخابات المزعومة التي أجريت على الأراضي الأوكرانية أو بنتائجها".

 ولفتت أن الانتخابات التي أجريت في المناطق المذكورة "باطلة ولا يمكن أن يتمخض عنها أي نتيجة قانونية".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2024-03-18
16:16 | 2024-03-18
16:00 | 2024-03-18
15:40 | 2024-03-18
15:20 | 2024-03-18
15:18 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24