Advertisement

عربي-دولي

سيول تكشف تفاصيل "دعم عسكري ضخم" من كوريا الشمالية لروسيا

Lebanon 24
18-03-2024 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1176477-638463878324247867.jpeg
Doc-P-1176477-638463878324247867.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

زودت كوريا الشمالية روسيا بنحو 7 آلاف حاوية أسلحة منذ أب، لعملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، الإثنين.

 وتخضع بيونغ يانغ وموسكو، الحليفتان تاريخيا، لحزمة من العقوبات الدولية: روسيا بسبب هجومها في أوكرانيا وكوريا الشمالية بسبب تجاربها للأسلحة النووية.

 وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر في أقصى شرق روسيا، وأعلنت واشنطن بعدها أن بيونغ يانغ بدأت في إمداد موسكو بالأسلحة.

 وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك في مؤتمر صحفي الإثنين إن "عدد الحاويات القادمة من الشمال إلى روسيا ازداد بمقدار 300 ليبلغ عددها الاجمالي حوالي 7 آلاف حاوية حتى الآن".

ويشير هذا العدد إلى المعدات المرسلة منذ يوليو، وأوضح شين أنه "مع إغلاق بعض الطرق البحرية الآن، تم إرسال بعضها بالسكك الحديد إلى روسيا".

( سكاي نيوز)
Advertisement

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2024-03-18
16:16 | 2024-03-18
16:00 | 2024-03-18
15:40 | 2024-03-18
15:20 | 2024-03-18
15:18 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24