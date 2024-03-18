سيول تكشف تفاصيل "دعم عسكري ضخم" من كوريا الشمالية لروسيا

زودت كوريا الشمالية روسيا بنحو 7 آلاف حاوية أسلحة منذ أب، لعملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، الإثنين.

وتخضع بيونغ يانغ وموسكو، الحليفتان تاريخيا، لحزمة من العقوبات الدولية: روسيا بسبب هجومها في أوكرانيا وكوريا الشمالية بسبب تجاربها للأسلحة النووية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر في أقصى شرق روسيا، وأعلنت واشنطن بعدها أن بيونغ يانغ بدأت في إمداد موسكو بالأسلحة.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك في مؤتمر صحفي الإثنين إن "عدد الحاويات القادمة من الشمال إلى روسيا ازداد بمقدار 300 ليبلغ عددها الاجمالي حوالي 7 آلاف حاوية حتى الآن".

ويشير هذا العدد إلى المعدات المرسلة منذ يوليو، وأوضح شين أنه "مع إغلاق بعض الطرق البحرية الآن، تم إرسال بعضها بالسكك الحديد إلى روسيا".

( سكاي نيوز)