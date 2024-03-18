عاصفة ترابية تضرب محافظات دولة عربية ..تحذير عاجل للأهالي

شهدت مصر، الاثنين، عاصفة ترابية في أنحاء مختلفة من البلاد، وسط طقس غير مستقر وأمطار غزيرة.

وفي طريق مصر الفيوم الصحراوي، أجواء غير مستقرة، مع هبوب عاصفة ترابية كبيرة أثرت على الرؤية.

وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، بأن مدينة مرسى علم (شرق) شهدت حالة من الطقس السيء، حيث ضربت الطرق الخارجية عاصفة ترابية أدت إلى انعدام الرؤية.

كما شهدت حالة الطقس انخفاضا في درجات الحرارة مع ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بالمناطق القريبة من شاطئ محافظة البحر الأحمر (شرق)، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (رسمية) في بيانات منفصلة، أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، هناك استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق في جنوب الوجه البحري (محافظات تقع شمال البلاد)، يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة، مع تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

ومع مرور الوقت، تتقدم السحب لباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، بحسب البيان ذاته.

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

( الأناضول)