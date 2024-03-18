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الاتحاد الأوروبي يزيد دعمه العسكري للجيش الأوكراني

Lebanon 24
18-03-2024 | 15:00
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أعلن مجلس الاتحاد الأوربي موافقته على زيادة مساعداته العسكرية للجيش الأوكراني بمقدار خمسة مليارات يورو (5.44 مليار دولار أميركي) من خلال صندوق المساعدات المخصص لهذا الغرض.

 وحسب بيان المجلس الاثنين تم تخصيص مبلغ 5 مليارات يورو لصندوق دعم أوكرانيا من خلال صندوق "تسهيل السلام المالي الأوروبي".

 ومن خلال "صندوق دعم أوكرانيا" يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية للمعدات العسكرية والتدريب.

 وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في البيان، مواصلة دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها مهما تطلب ذلك من حجم دعم وزمن.

 وبعد القرار، بلغ الحجم المالي الأقصى لصندوق السلام الأوروبي للفترة 2021-2027 إلى أكثر من 17 مليار يورو.

 ويقدر إجمالي الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للجيش الأوكراني، بما في ذلك الدعم العسكري المقدم من الدول الأعضاء في الاتحاد، بنحو 33 مليار يورو.

( الأناضول)
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