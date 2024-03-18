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عربي-دولي

في زلة لسان جديدة.. بايدن يصف الولايات المتحدة بالدولة الوحيدة المنقسمة في العالم

Lebanon 24
18-03-2024 | 15:11
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وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، في زلة لسان جديدة اليوم الاثنين، حيث أخطأ أثناء كلمة له، ووصف الولايات المتحدة بأنها "الدولة الوحيدة المنقسمة في العالم".
وقال بايدن خلال كلمة له في البيت الأبيض حول التدابير الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية للنساء: "نحن الدولة الوحيدة المنقسمة وذات البصيرة في العالم! لدينا وضع معين.. جميع البلدان الأخرى تشكلت على أساس الجغرافيا أو العرق، نحن الدولة الوحيدة التي تشكلت على أساس الفكرة.. فكروا في الأمر".
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كما أشار خلال كلمته إلى نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس (دون احترام) قائلا: "تلك المرأة التي على يساري".
يذكر أن جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في تاريخها، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب، وحتى بين الديمقراطيين، حيث دعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارا وتكرارا إلى رفض المشاركة في الحملة الانتخابية، مشيرين إلى تقدم هذا السياسي في السن. (RT)
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