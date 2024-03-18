حماس تعتبر اعتقال إسرائيل للصحفيين بمشفى الشفاء سلوك "همجي"

اعتبرت حركة حماس، الاثنين، اعتقال إسرائيل للصحفيين أثناء ممارسة عملهم في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، "سلوكا همجيا وإرهابا ممنهجا".

وقالت الحركة، في بيان: "اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفي إسماعيل الغول، مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة، وعدد آخر من الصحفيين بعد الاعتداء الوحشي عليهم أثناء تغطيتهم الصحفية للعدوان الصهيوني على مستشفى الشفاء، هو سلوك همجي وإرهاب صهيوني ممنهج".

وأضافت أن "الاحتلال يهدف لمنع الصحفيين من نقل صورة ما يتعرض له شعبنا من جرائم إبادة وتطهير عرقي".

وطالبت الحركة، الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية المعنية، "بضرورة التحرك العاجل للكشف عن مصير الصحفيين الذين تم اختطافهم بظروف غامضة".

ودعت لـ"العمل على إطلاق سراحهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة هذا الكيان النازي وقادته على جرائمهم الممنهجة بحق شعبنا وكافة الصحفيين والأطقم الطبية".

( الأناضول)