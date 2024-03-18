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عربي-دولي

نتنياهو يوافق على ارسال فريق لواشنطن لمناقشة عملية رفح

Lebanon 24
18-03-2024 | 15:18
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان غن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا الوضع في غزة وإن بايدن أكد التزامه بأمن إسرائيل.
وأضاف سوليفان أن إسرائيل دمرت عددا كبيرا من كتائب حماس ما أسفر عن استشهاد آلاف من مقاتليها بمن فيهم مروان عيسى.
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وكشف أن إسرائيل لم تقدم بعد أي خطة لحماية المدنيين في رفح، مشيرا إلى أن نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى واشنطن لمناقشة العملية العسكرية في رفح.
وأكد أن أي عملية برية كبيرة في رفح ستكون خطأ وستعمق الفوضى في غزة. (سكاي نيوز)
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