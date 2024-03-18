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عربي-دولي

اليمن.. جهود سعودية وأممية كبيرة تمهد لإحلال السلام

Lebanon 24
18-03-2024 | 15:40
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بحث المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، الاثنين، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، سبل ضمان استمرار دعم جهود الوساطة الأممية لتحقيق السلام في البلاد.

 وقال مكتب غروندبرغ في بيان مقتضب عبر منصة إكس، إن "المبعوث الأممي التقى في الرياض (لم يحدد زمن قدومه) السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر".

 وبحسب البيان ذاته، بحث الجانبان "التطورات الراهنة في اليمن والوضع الإقليمي والتداعيات المحتملة (على جهود السلام)".

 كما بحثا "سبل ضمان استمرار الدعم الإقليمي المتضافر لجهود الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل السلام في اليمن"، دون مزيد من التفاصيل.

( الأناضول)
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