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عربي-دولي

تقرير جديد يحذر من مجاعة وشيكة في شمال غزة

Lebanon 24
18-03-2024 | 16:35
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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، من أن "الموت جوعا" سيكون مصير آلاف الأطفال في حال عدم تمكن طواقم البرنامج من الدخول إلى شمال غزة.

 وعبر الفيديو كونفرانس قدم كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية عارف حسين معلومات لصحفيين في الأمم المتحدة حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

 ولفت حسين، إلى أن "الأطفال يموتون من الجوع في قطاع غزة، وخاصة في الشمال".

 وقال حسين إن البرنامج "على وشك إعلان المجاعة" في شمال غزة.

 وأضاف: "بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، المجاعة تعني الإعلان عن فشلنا الجماعي. وتعني أننا فشلنا ومات الناس والأطفال من الجوع".

 وأكد حسين أنه لذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث المجاعة.

 وشدد حسين على أن "الأطفال يموتون من الجوع" في عموم غزة.

 وقال: "إذا لم نتمكن من الدخول إلى شمال غزة، فلن يموت 20-30 طفلاً بل آلاف منهم. لا يمكننا أن نسمح بذلك".

وأظهر تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن 70 بالمئة من سكان شمال قطاع غزة يواجهون "جوعا كارثيا".

( الأناضول)
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