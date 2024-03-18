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واشنطن تؤكد مقتل نائب قائد الجناح العسكري لحماس

Lebanon 24
18-03-2024 | 16:50
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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الإثنين، أن مروان عيسى، نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس، قُتل في غارة إسرائيلية هذا الشهر في وسط غزة.
وقال سوليفان إن "الرجل الثالث في حماس (الثاني في جناحها العسكري) مروان عيسى قُتل في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي"، وذلك في معرض تقديمه إحاطة حول فحوى مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وأضاف أن إسرائيل "قضت على عدد كبير من كتائب حماس وقتلت آلافا من مقاتلي حماس بينهم قادة كبار".
وجاء تأكيد واشنطن لمقتل مروان عيسى، ليؤكد إعلان هيئة البث الإسرائيلية، بأن عملية اغتياله "تمت بنجاح".
  

في المقابل، لم تعلق حماس رسميا، حتى الآن، على هذه التصريحات.
 
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، مقتل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس مروان عيسى، في قصف إسرائيلي سابق في مخيم النصيرات في غزة.
وعيسى من بين أهم الأهداف، التي تم استهدافها منذ بداية الحرب، ويعدّ الرجل رقم 3 على قائمة المطلوبين الإسرائيلية في حماس، بعد محمد الضيف، قائد كتائب القسام، ويحيى السنوار، قائد حماس في غزة.
أما الرقم 4 فكان صالح العاروري واغتالته إسرائيل فعلا في لبنان قبل أسابيع. (سكاي نيوز)

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