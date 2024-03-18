مقتل 4 مدنيين في بيلغورود جراء استهداف القوات الأوكرانية لمنزل خاص

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم، إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف أوكراني لقرية نيكولسكوي الواقعة في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف على تطبيق التراسل «تلغرام» أن وحدات الدفاع الجوي في بيلغورود أسقطت ثمانية أجسام محمولة جواً في وقت متأخر من المساء، ولم تقع إصابات، لكن الحطام المتساقط ألحق أضراراً بأسطح مواقع صناعية ومنازل.

وفي سرده للوفيات الناجمة عن القصف، قال غلادكوف إن الضحايا وهم زوجان وجدة وصبي يبلغ من العمر 17 عاماً لقوا حتفهم عندما تعرض منزلهم لقصف مباشر.

وقال إن فتاة نجت وهي الآن في العناية المركزة.

( الشرق الأوسط)